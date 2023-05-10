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Дональда Трампа признали виновным в домогательствах к писательнице

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/donalda-trampa-priznali-vinovnym-v-domogatelstvah-k-pisatelnitse
Дональда Трампа признали виновным в домогательствах к писательнице
Дональд Трамп

Суд присяжных признал экс-президента США виновным в попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался журналистки в 1996 году, но не насиловал ее, как заявила сама женщина.

В связи с этим Дональда Трампа обязали выплатить компенсацию в 2 млн долларов для возмещения ущерба за домогательства. Еще 3 млн долларов экс-президент США должен выплатить за ущерб репутации писательницы и клевету в ее отношении.

Писательница обвинила Трампа в попытке изнасилования еще в 2019 году. Политик обвинения опроверг и заявил, что даже не встречал Кэрролл, а ее нападки — пиар-ход для продажи новой книги. В связи с этим журналистка подала на Трампа в суд за ущерб, нанесенный ее репутации, сообщает РИА «Новости».

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