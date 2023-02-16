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Экс-боец ММА Джефф Монсон заявил об отказе от паспорта США

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-boets-mma-dzheff-monson-zayavil-ob-otkaze-ot-pasporta-ssha
Экс-боец ММА Джефф Монсон заявил об отказе от паспорта США
Фото vk.com/ak_gorizont_sochi

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон начал процесс отказа от американского гражданства. Он пошел на этот шаг из-за несогласия с внешней политикой США.

«Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них», — сказал Монсон.

Спортсмен подчеркнул, что любит Россию и русских людей и ему все нравится в стране. При этом у Монсона остаются дети в США.

Он получил российский паспорт в 2018 году и избирался депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Джефф Монсон родился в штате Миннесота в 1971 году. В 1997 году он начал профессионально выступать в смешанных единоборствах. Всего он провел 87 профессиональных боев, одержав 60 побед. Он выступал в различных бойцовских лигах, в том числе в UFC и М-1. Последние годы Монсон живет в Москве.

Читайте также: Джефф Монсон принял участие в собрании дольщиков ЖК «Горизонт» в Сочи. Местные жители утверждают, что Монсон — тоже обманутый дольщик и вложился в квартиру в Сочи.

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