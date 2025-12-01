Домики для лебедей и уток установили на набережной в Кропоткине

В создании мест для зимовки и отдыха водоплавающих птиц участвовали школьники, волонтеры, депутаты и предприниматели.

Всего на новой набережной появилось 13 плавучих домиков для лебедей и уток. Укрытия для пернатых установили на специальные якоря, благодаря чему они плавают на поверхности водоема.

Сооружения разных форм и размеров позволят птицам переживать непогоду и зимовать в безопасном месте.

«Так мы создаем комфортную среду не только для людей, но и для наших крылатых соседей!», — сообщает пресс-служба администрации Кавказского района.

