Краснокнижных птиц отправили на зимовку в природный парк Анапы

В парке «Анапская пересыпь» проходят важнейшие пути миграций пернатых.

Протяженность природного парка около 40 км. Он располагается в северо-западной части Черноморского побережья.

Здесь насчитывают 347 кудрявых пеликанов, 58 шилоклювок и 32 больших кроншнепов. Кроме того, в парке есть места гнездования и зимовки, а также остановочные миграционные пункты для занесенных в Красную книгу видов — чернозобые гавры, розовые пеликаны ходулочники и другие, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае завершили осенний выпуск фазанов в дикую природу. В этом году птиц выпускали в восьми районах края. Последняя партия выпущенных пернатых составила 500 особей.

