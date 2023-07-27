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Домашнюю игру «Краснодара» с московским «Спартаком» посетят 28 тыс. болельщиков

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/domashnyuyu-igru-krasnodara-s-moskovskim-spartakom-posetyat-28-tys-bolelshhikov
Домашнюю игру «Краснодара» с московским «Спартаком» посетят 28 тыс. болельщиков
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Матч в рамках первого тура Кубка России между этими командами пройдет 27 июля на стадионе «Краснодар». Начало в 20:00.

На матче Кубка России «Краснодар» — «Спартак» ожидается более 28 тыс. зрителей. Общая вместимость арены «быков» — свыше 35 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» представил два комплекта формы в шахматном стиле для юных «быков». Форма доступна в интернет-магазине и в официальных клубных магазинах в Краснодаре.

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