Домашнюю игру «Краснодара» с московским «Спартаком» посетят 28 тыс. болельщиков

Матч в рамках первого тура Кубка России между этими командами пройдет 27 июля на стадионе «Краснодар». Начало в 20:00.

На матче Кубка России «Краснодар» — «Спартак» ожидается более 28 тыс. зрителей. Общая вместимость арены «быков» — свыше 35 тыс. человек, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» представил два комплекта формы в шахматном стиле для юных «быков». Форма доступна в интернет-магазине и в официальных клубных магазинах в Краснодаре.