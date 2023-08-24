Домашняя наркооранжерея: житель Сочи выращивал коноплю в шкафу

Сотрудники полиции получили оперативную информацию, что 57-летний мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

В Сочи в рамках операции «МАК-2023» полицейские задержали местного жителя. Его заподозрили в незаконном хранении марихуаны. Полицейские осмотрели дом мужчины, в шкафу обнаружили кусты конопли и уже готовый продукт. Наркотики изъяли.

Местного жителя доставили в полицию. Мужчина рассказал, что выращивал коноплю для личного употребления. Против него возбудили уголовное дело.

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