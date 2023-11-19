Домашний кот выгнал медведя со двора частного дома в Сочи

Инцидент произошел в ноябре на одном из подворий в поселке Красная Поляна.

Забавный конфликт домашнего кота и лесного хищника попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как медведь подпирается к мискам с едой для домашних животных на территории домовладения. В этот момент на встречу медведю с шипением выскакивает домашний кот.

Медведю ничего не оставалось, как покинуть двор. Хищник развернулся и сбежал с участка.

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