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Домашний кот выгнал медведя со двора частного дома в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/domashnij-kot-vygnal-medvedya-so-dvora-chastnogo-doma-v-sochi
Домашний кот выгнал медведя со двора частного дома в Сочи
Фото t.me/love_sochi

Инцидент произошел в ноябре на одном из подворий в поселке Красная Поляна.

Забавный конфликт домашнего кота и лесного хищника попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как медведь подпирается к мискам с едой для домашних животных на территории домовладения. В этот момент на встречу медведю с шипением выскакивает домашний кот.

Медведю ничего не оставалось, как покинуть двор. Хищник развернулся и сбежал с участка.

Читайте также: медведь-сладкоежка в поисках меда ночью дважды разгромил пасеку в Красной Поляне.

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