Дом творчества Владимира Высоцкого закрывается в Краснодаре

За более чем 11 лет здесь проходили бардовские и творческие вечера, встречи почитателей и спектакли. Со дня смерти знаменитого артиста и поэта прошло уже 44 года, однако поклонников творчества Владимира Высоцкого меньше не стало. Они собрались у монумента барда, чтобы почтить его память.

День памяти Владимира Высоцкого омрачило известие о закрытии Дома творчества, посвященного жизни советского барда. Уже более 11 лет музей Высоцкого располагается на улице Бабушкина, в цокольном этаже многоквартирного дома. Здесь на частные средства и при поддержке проекта «Аллея Российской Славы» была создана, а также содержалась экспозиция из личных вещей поэта, автографов, дубликатов рукописей. Сейчас поклонники творчества Высоцкого вынуждены искать новое помещение.

«Изначально было 10 выставочных залов, из них осталось только три. Раньше на стенах висели картины, фотографии и афиши. Сейчас остались лишь голые стены и элементы декораций», ― сообщает корреспондент Мария Яцук.

Музей открыли в январе 2013 года под руководством Михаила Сердюкова к 75-летию со дня рождения поэта. Однако четыре года назад он был вынужден продать помещение. Владельцы сменяли друг друга, с ними менялись и условия аренды. Так, плата за помещение стала не подъемной для Геннадия Николаева, который уже несколько лет за собственные деньги поддерживал жизнь в Доме творчества Высоцкого.

«Я арендую за собственные деньги. У меня своя мастерская, преподаю актерское мастерство. Мы хотим рассказывать о живом Высоцком, о его стихах, песнях. Он был глубочайшим патриотом», ― отмечает художественный руководитель Краснодарского дома творчества Владимира Высоцкого Геннадий Николаев.

Объяснять свое решение об изменении условий аренды владелец не стал. Помещение нужно освободить до 1 августа. Люди, которые все это время помогали работать Дому Высоцкого, продолжают обращаться за помощью в разные инстанции и к неравнодушным гражданам.

«Примерно месяц назад мы узнали. Все засуетились. Начали искать спонсоров, искать разные возможности. Каждый по своему пытался решить проблему. Думали, кто-нибудь выделит помещение, обратились к своим друзьям, ждем ответа», ― рассказывает поклонник творчества Высоцкого Вячеслав Рубежной.

Высоцкий ― это человек-оркестр: композитор, писатель, поэт, бард, режиссер и актер. С Кубанью поэта связывает особа история. Он с детства гостил на Кубани, часто отдыхал на курортах Черноморского побережья, любил исполнять песню про Тихорецкую станцию. Высоцкий играл в фильме «Стряпуха» режиссера Эдмунда Кеосаяна, который снимали в Краснодарском крае. Жители региона помнят его композиции до сих пор.

― Песни звучат, они правильные.

― Периодически у меня его кто-нибудь цитирует.

― Отец, дедушка, родственники слушают. Целое поколение воспитанно на этом.

Поклонникам творчества Высоцкого не нужно тащить друг друга в горы, чтобы проверять на прочность. В трудную минуту они не бросили свой любимый Дом творчества, и память знаменитого советского поэта они почтили с достоинством.

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