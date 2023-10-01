Дом семьи бойца СВО сгорел дотла в Северском районе

Пожар произошел 29 сентября — от дома остались только стены и фундамент.

На место пожара выехал глава района Андрей Дорошевский. Он встретился с женой мобилизованного, его матерью и родственниками. Пострадавший от пожара дом поможет восстановить администрация муниципалитета.

Там заменят кровлю, внутреннюю отделку и коммуникации. Сейчас специалисты закупают материалы, после приступят к работе. На ремонт уйдет около трех месяцев.

На первое время семью поселили в гостиницу, после им найдут дом или квартиру в поселке. Оплатить аренду также поможет администрация района. Дети до 16 октября будут в санатории в Анапе.

«Семья будет обеспечена всем необходимым, включая одежду, мебель, школьные принадлежности. Ситуацию держу под контролем», — написал Андрей Дорошевский в Telegram.

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