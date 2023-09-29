Человек пострадал во время пожара в одном из домов садового товарищества в Сочи

Сообщение о возгорании в СНТ «Сосновый бор» в Адлерском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 28 сентября в 10:14.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит частный жилой дом. В 11:09 пожар локализовали, в 11:45 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 55 кв. м.

Во время пожара пострадал один человек. По факту произошедшего проводят следственные мероприятия.

Возгорание ликвидировали 7 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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