Дом ремесленников открыли в Геленджике

В новом выставочном комплексе будут проводить мастер-классы для взрослых и детей по разным направлениям декоративно-прикладного искусства.

Дом ремесленников в августе открыли на Лермонтовском бульваре в районе санатория имени Ломоносова. Здание построили за полгода. Также за это время благоустроили территорию возле павильона. Выставочный комплекс занимает площадь 180 кв. м. Внутри оборудовали 10 рабочих мест, а также зоны для проведения мастер-классов.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий во время церемонии открытия выставочного комплекса, задачу популяризировать народное и ремесленное творчество на Черноморских курортах Кубани поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Уверен, Дом ремесленников в Геленджике станет новой точкой притяжения для гостей и жителей курорта. Важно, что объект будет работать круглогодично, ведь Краснодарский край сегодня развивается как всесезонный курорт», — добавил врио министра курортов.

В Доме ремесленников каждые две недели будут менять тематику бесплатных мастер-классов. Гости курорта смогут познакомиться с секретами местных мастеров и увезти с собой оригинальный кубанский сувенир.

Это уже второй дом ремесленного творчества на Кубани. Первый в июне появился в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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