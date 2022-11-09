Дом православной молодежи освятили при краснодарском храме Рождества Христова

Видео канала «Кубань 24»

Община, которая объединяет молодых прихожан, существует уже девять лет. Молодежь поет в церковном хоре, участвует в поездках по святым местам, а также в велопробегах, субботниках и творческих вечерах.

Мероприятие не обошлось без сценических номеров. Настоятель храма протоиерей Александр Игнатов призвал нести такой формат отдыха в люди. Каждую пятницу молодежная община приглашает всех желающих на акафист Богородице. Его поют в храме в 18:30.

Читайте также: в Краснодаре казаки приняли присягу в храме Рождества Христова.