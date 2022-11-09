Дом православной молодежи освятили при краснодарском храме Рождества Христова
Общество
09.11.2022 10:49
Община, которая объединяет молодых прихожан, существует уже девять лет. Молодежь поет в церковном хоре, участвует в поездках по святым местам, а также в велопробегах, субботниках и творческих вечерах.
Мероприятие не обошлось без сценических номеров. Настоятель храма протоиерей Александр Игнатов призвал нести такой формат отдыха в люди. Каждую пятницу молодежная община приглашает всех желающих на акафист Богородице. Его поют в храме в 18:30.
Читайте также: в Краснодаре казаки приняли присягу в храме Рождества Христова.
Популярные новости
- Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
- Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
- В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На границе с Краснодарским краем произошло землетрясение магнитудой 3,7
- В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи