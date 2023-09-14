Дом-музей Героя РФ Виктора Казанцева открыли в Краснодаре

Имя генерала армии Виктора Казанцева присвоили зданию на улице Сквозной, где он жил последние годы. На торжественном мероприятии возложили цветы к мемориальной доске и провели первую экскурсию в доме-музее.

По словам замглавы Кубани Александра Власова, в музее хранятся уникальные экспонаты, которые расскажут о жизни и деятельности Виктора Казанцева. Музей доступен для посещения ежедневно.

«Образ Виктора Германовича стал одним из символов современности, эталоном самоотверженности, мужества и верности воинскому долгу. Такие примеры важны для военно-патриотического воспитания молодежи, которая со временем будет определять будущее края и страны», — подчеркнул вице-губернатор.

Сын генерала армии Андрей Казанцев поблагодарил участников мероприятия за память об отце. Среди гостей также были внучка Виктора Казанцева Евгения и правнук Андрей, кадет Президентского кадетского училища.

Виктор Казанцев прошел службу от командира взвода до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. В мае 2000 года его назначили полномочным представителем президента в ЮФО. В качестве генерального инспектора Минобороны РФ Казанцев принимал активное участие в становлении офицерского корпуса, воспитании молодежи на боевых традициях армии и флота. Генерала не стало 14 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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