Дом культуры в селе Глафировка Щербиновского района открыли после капремонта

Последний капитальный ремонт в сельском ДК проводили в 1968 году. На ремонт выделили более 55 млн рублей в рамках краевой программы «Развитие культуры».

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что специалисты заменили кровлю, обновили фасад, внутренние помещения, инженерные сети и привели в порядок территорию. Кроме того, в помещении Дома культуры установили светодиодный экран, а снаружи уличный дисплей.

«Теперь Дом культуры полностью соответствует современным стандартам качества. Для жителей это долгожданное учреждение, ведь здесь работают 22 кружка, которые посещают около 700 взрослых и детей», — отметила замглавы региона.

По ее словам, всего в 2025 году на поддержку культурной инфраструктуры планируют направить свыше 2,3 млрд рублей из всех уровней бюджета. Эти средства пойдут на ремонт и обновление 178 учреждений.

«В рамках нацпроекта «Семья» запланирован капремонт пяти учреждений культуры, техническое оснащение двух музеев и модернизация пяти библиотек по новым стандартам», — написала Минькова в Telegram.

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