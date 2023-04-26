Дом культуры открыли после капремонта в Успенском районе

Полноценного ремонта Дома культуры в селе Марьинском не было с момента постройки в 1972 году.

В здании за два года полностью отремонтировали кровлю, фасад, двери и окна, а также заменили системы вентиляции и отопления и заменили электропроводку. Кроме того, там сделали перепланировку помещений, построили переходную галерею, поставили в зрительном зале новые кресла в зрительном зале и оборудовали поручни для маломобильных граждан. Также благоустроили прилегающую территорию ДК.

Сейчас на базе Дома культуры работают 16 клубных формирований, в которых занимаются более 300 человек.

Капитальный ремонт здания сделали в рамках краевой программы «Развитие культуры».

«Ремонт и оснащение домов культуры в сельской местности — одна из приоритетных задач. Сегодня они являются эпицентром культурной жизни в районах, где проводят свой досуг жители и создаются условия для развития творческих способностей талантливой молодежи. С 2015 года по госпрограмме «Развитие культуры» поддержку оказали 791 учреждению культуры региона, еще 109 муниципальных организаций получат средства до конца текущего года», — цитирует министра культуры региона Викторию Лапину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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