Дом культуры и новый корпус школы построили в Брюховецком районе

Новые Дом культуры и корпус школы со столовой и спортзалом появились в хуторе Красная Нива.

На строительство социальных объектов из консолидированного бюджета направили 277 млн рублей.

«Дом культуры возвели на месте сгоревшего сельского клуба. На его строительство направили более 104 млн рублей. Установили звуковое и музыкальное оборудование, новую мебель, декорировали сцену. Теперь у местных жителей появился свой концертный зал на 150 мест, кабинеты для занятий творчеством, библиотека с читальным залом», — сказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Посещать новый Дом культуры смогут более 1,3 тыс. жителей ближайших населенных пунктов.

Кроме того, на территории местной школы, в которой учатся 120 детей, построили универсальный комплекс с актовым и спортивным залами, а также встроенной столовой. В спортзале уже провели первые занятия — там школьники смогут заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, рукопашным боем, самбо, а также развивать общую физическую подготовку на снарядах. Пищеблок оснастили современным оборудованием и обустроили там обеденный зал, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Лабинском районе начнут восстанавливать поврежденную ветром крышу школы.