Дом культуры и детский сад открыли в двух районах Краснодарского края

Об открытии новых социальных объектов в Динском и Курганинском районах рассказала вице-губернатор Анна Миньков в соцсетях.

«В селе Первореченском Динского района капитально отремонтировали Дом культуры. Обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети, котельную и благоустроили территорию. Установили новое звуковое и световое оборудование, заменили мебель. На капремонт учреждения направили более 63 млн рублей краевых и муниципальных средств. Теперь ДК соответствует всем современным стандартам качества», — сказала Минькова.

Кроме того, в Курганинске построили детский сад № 4 «Теремок» по нацпроекту «Демография». Учреждение рассчитано на 100 мест.

«На его строительство было направлено более 124 млн рублей. С понедельника он распахнет свои двери для дошколят, в том числе малышей до 3 лет. Там создали все необходимое для комфорта детей — оборудовали светлые просторные группы, музыкальный зал, студию изобразительного творчества, медкабинет и пищеблок», — написала Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: новый корпус детсада № 111 в Краснодаре принял первых воспитанников.