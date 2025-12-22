Дом Деда Мороза открылся на Центральной площади Геленджика

Возле главной городской елки резиденция сказочного волшебника открыла свои двери для туристов и местных жителей.

Об открытии Дома Деда Мороза рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов в своих соцсетях. Он подчеркнул, что сейчас трудно представить Новый год без этой ежегодной традиции.

«За годы работы домика пообщались со сказочным героем и получили сладкий подарок десятки тысяч ребятишек со всей страны. Ребята читают стихи, поют песни, в подарок каждому — сладкое угощение», — написал мэр в Telegram.

Дом Деда Мороза на Центральной площади города-курорта будет работать до 11 января. Посетить зимнего волшебника можно будет несколько часов в день — с 13:00 до 16:00 и с 16:30 до 19:00.

Читайте также: в Анапе поймали Деда Мороза, требовавшего плату за фото в декорациях на площади. Мужчина в новогоднем костюме заявлял, что новогодние сани — его собственность. При этом известно, что все новогодние инсталляции — бесплатные.

