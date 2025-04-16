Доля учеников второй смены в школах Краснодарского края снизилась до 25,5%

В образовательных учреждениях Кубани 193,7 тыс. школьников обучаются во вторую смену, что составляет 25,5% от общего числа учеников.

Как сообщили в краевом минобре, в регионе за последние четыре года доля учащихся во вторую смену уменьшилась на 1,2% — с 26,7% до 25,5%. При этом общее число учеников увеличилось на 58,3 тыс. — с 725 тыс. до 783,3 тыс. человек.

Уточняется, что сейчас все учебные заведения Крыловского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского, Павловского, Брюховецкого и Каневского районов функционируют в односменном режиме.

При этом в 2025 году в крае намерены завершить строительство еще 12 школ и 21 детского сада, что также поможет уменьшить количество школьников, обучающихся во вторую смену, пишет «Ъ-Кубань».

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