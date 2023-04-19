Доля безналичных платежей в Краснодарском крае увеличилась до 66%
Об этом сообщил первый замминистра экономики региона Игорь Красавин на заседании рабочей группы по повышению доступности финансовых услуг.
«За время реализации проекта «Безналичная Кубань» мы добились значительных показателей. Доля безналичных платежей с учетом операций, проведенных через интернет, составляет 66%», — рассказал Красавин.
Он отметил, что сегодня оплатить проезд картой можно почти в каждом трамвае, автобусе или маршрутке. Это повышает удобство расчетов для пассажиров и помогает развиваться перевозчикам. Кроме того, на Кубани заметно увеличивается число мест, где можно снять наличные.
Сейчас в крае доступные около 200 тыс. устройств для безналичной оплаты. На 1 тыс. жителей региона приходится более терминалов — это больше, чем в ЮФО и РФ в целом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае общественный транспорт почти на 100% перешел на безналичную оплату.
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Житель Краснодарского края зарезал 67-летнюю сестру ножницами и ушел гулять с собакой в лес
- На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
- Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
- Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
- Суд обязал краевые власти продать Дерипаске 216 га земли за 7 млн рублей