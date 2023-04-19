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Доля безналичных платежей в Краснодарском крае увеличилась до 66%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolya-beznalichnyh-platezhej-v-krasnodarskom-krae-uvelichilas-do-66
Доля безналичных платежей в Краснодарском крае увеличилась до 66%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил первый замминистра экономики региона Игорь Красавин на заседании рабочей группы по повышению доступности финансовых услуг.

«За время реализации проекта «Безналичная Кубань» мы добились значительных показателей. Доля безналичных платежей с учетом операций, проведенных через интернет, составляет 66%», — рассказал Красавин.

Он отметил, что сегодня оплатить проезд картой можно почти в каждом трамвае, автобусе или маршрутке. Это повышает удобство расчетов для пассажиров и помогает развиваться перевозчикам. Кроме того, на Кубани заметно увеличивается число мест, где можно снять наличные.

Сейчас в крае доступные около 200 тыс. устройств для безналичной оплаты. На 1 тыс. жителей региона приходится более терминалов — это больше, чем в ЮФО и РФ в целом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае общественный транспорт почти на 100% перешел на безналичную оплату.

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