Доля безналичных платежей в Краснодарском крае увеличилась до 66%

Об этом сообщил первый замминистра экономики региона Игорь Красавин на заседании рабочей группы по повышению доступности финансовых услуг.

«За время реализации проекта «Безналичная Кубань» мы добились значительных показателей. Доля безналичных платежей с учетом операций, проведенных через интернет, составляет 66%», — рассказал Красавин.

Он отметил, что сегодня оплатить проезд картой можно почти в каждом трамвае, автобусе или маршрутке. Это повышает удобство расчетов для пассажиров и помогает развиваться перевозчикам. Кроме того, на Кубани заметно увеличивается число мест, где можно снять наличные.

Сейчас в крае доступные около 200 тыс. устройств для безналичной оплаты. На 1 тыс. жителей региона приходится более терминалов — это больше, чем в ЮФО и РФ в целом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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