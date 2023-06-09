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Дольщики проблемного ЖК «Краснодар Сити» получили ключи от квартир

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolshhiki-problemnogo-zhk-krasnodar-siti-poluchili-klyuchi-ot-kvartir
Дольщики проблемного ЖК «Краснодар Сити» получили ключи от квартир
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Торжественное мероприятие, на котором состоялось открытие двух литеров проблемного ЖК, состоялось 9 июня в столице Кубани.

Жилой комплекс находится на Шоссе Нефтяников, 18. Его начали строить в 2016 году, затем работы приостановились. С 2021 года дом достраивал инвестор. Ключи от квартир получили 150 семей.

«Благодаря нашим совместным действиям с инвестором, а также поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева семьи в ближайшее время въедут в новые квартиры. Всего в Краснодаре остался 41 долгострой. Продолжаем работать», — отметил глава города Евгений Наумов.

По случаю сдачи долгостроя для жильцов устроили праздник на котором также присутствовали прокурор Краснодара Александр Лихонин и учредитель стройкомпании-инвестора, которая достроила объект, Василий Лещенко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК на улице Шоссе Нефтяников.

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