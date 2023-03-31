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В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК на улице Шоссе Нефтяников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vveli-v-ekspluatatsiyu-problemnyj-zhk-na-ulitse-shosse-neftyanikov
В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК на улице Шоссе Нефтяников
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о двух литерах жилого комплекса «Краснодар Сити». Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на их ввод в эксплуатацию 31 марта.

ЖК «Краснодар Сити» начали строить в 2016 году, но в 2019 году работы остановили. Для возобновления строительства нашли инвестора. Сдачи двух литеров ждали сотни дольщиков. Они получат ключи от своих квартир уже в ближайшее время.

Сейчас в краевом центре остается 46 проблемных многоэтажек. В прошлом году их было 130, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: Вениамин Кондратьев встретился с дольщиками проблемных жилых комплексов Краснодара. Губернатор Кубани посетил ЖК «На Магистральной» и «Центральный парк». В этих домах свои квартиры ждут порядка 700 человек.

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