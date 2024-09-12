Дольщики первого литера ЖК «Кино» в Краснодаре получили ключи от своих квартир

Проблемный жилой комплекс «Кино» расположен в краевой столице на улице Уральской, 100. Общая площадь застройки составляет 15 тыс. 734 кв. м.

Работы на объекте начались в 2014 году, а сдать его планировали в 2016-м, однако к тому моменту готовность литеров составляла только 30% и 70%.

В 2021 году девелоперское подразделение AVA приступило к достройке домов. Так, в сентябре 2024-го сдали первый литер — это более 500 квартир.

«Проделана большая работа, но останавливаться нельзя — впереди второй этап завершения объекта и люди, которые ждут получения ключей», — сказал президент AVA Group Ваган Арутюнян.

Ключи дольщикам вручали в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие вице-губернатор региона Александр Нестеренко, и. о. руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Михаил Кузнецов и замглавы города Владимир Архипов.

«Этот дом должны были сдать еще в 2016 году. Спустя восемь лет вы, наконец, стали обладателями собственного жилья. Всего в Краснодарском крае с 2015 года мы восстановили права обманутых дольщиков 589 многоквартирных домов. Благодарю всех вас за терпение, доверие, готовность к диалогу и сотрудничеству. Только так можно добиться результата», — отметил Александр Нестеренко.

Краснодарский край — лидер среди регионов страны по выплатам компенсаций обманутым дольщикам. Всего с 2015 года в регионе восстановили права более 68 тыс. обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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