Долгожданный снегопад: более 90 спецмашин расчищают дороги на Красной Поляне
Общество
06.01.2023 17:37
Снегопад в горном кластере Сочи начался 6 января. Тротуары и проходы к соцобъектам от снега расчищают более 300 человек.
На расчистке дорог работают свыше 90 единиц спецтехники.
Водителей просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог и вблизи перекрестков. Припаркованные машины мешают расчистке снега. В горном кластере организована круглосуточная работа службы эвакуации.
Для минимизации заторов в горном кластере о наличии парковочных мест и дорожной обстановке водителей информируют при помощи передвижных табло, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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