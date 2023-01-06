Долгожданный снегопад: более 90 спецмашин расчищают дороги на Красной Поляне

Снегопад в горном кластере Сочи начался 6 января. Тротуары и проходы к соцобъектам от снега расчищают более 300 человек.

На расчистке дорог работают свыше 90 единиц спецтехники.

Водителей просят не парковать автомобили на тротуарах, вдоль дорог и вблизи перекрестков. Припаркованные машины мешают расчистке снега. В горном кластере организована круглосуточная работа службы эвакуации.

Для минимизации заторов в горном кластере о наличии парковочных мест и дорожной обстановке водителей информируют при помощи передвижных табло, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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