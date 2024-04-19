Долгосрочный проект «Время Героев» начали реализовывать в России

Инициированный президентом РФ Владимиром Путиным проект «Время Героев» нацелен на подготовку руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях.

Первые участники проекта уже прошли тестирование. Его итоги прокомментировал руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко. По его словам, тестирование прошло успешно.

«Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80%. Это отличный показатель, который свидетельствует о высокой мотивации и подготовленности участников», — подчеркнул он.

Безручко также отметил, что в пик тестирования его одномоментно проходили 2,9 тыс. человек, а за первые сутки этот этап завершили 48% участников.

«Количество участников отбора, прошедших тестирование, которые в настоящее время находятся на передовой, ожидаемо оказалось достаточно велико», — рассказал Павел Безручко.

Результаты тестирования пока не подведены. Тем не менее, по словам Безручко, средние баллы участников довольно высокие. Помимо этого, он рассказал о методах оценки, применяемых в тестировании. Так, сроки проведения верифицированы и проверены многолетним опытом отбора управленцев нового типа.

«Наши тесты самые передовые и самые эффективные из тех, что существуют на данный момент. Фактор субъективности там если не полностью исключен, то сведен к абсолютному минимуму», — цитирует Безручко интернет-портал времягероев.рф.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»: президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе послания Федеральному Собранию объявил о запуске спецпроекта, который станет кадровым лифтом для ветеранов спецоперации. С 1 марта 2024 года ветераны СВО и ее действующие участники смогут подать заявки на участие в кадровой программе «Время героев». Ими смогут стать военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом, вне зависимости от звания. Наставниками станут руководители правительства, регионов.