Долгосрочный план социально-экономического развития утвердили для Приморско-Ахтарского района

Долгосрочный план социально-экономического развития разработали по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

План рассчитан до 2030 года. Стратегия предусматривает формирование программы «Ахтарские угодья».

«Сегодня Приморско-Ахтарский район по результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципалитетов края находится в группе с уровнем развития ниже среднего. Потенциал мы видим в росте агропромышленного комплекса, туризма и промышленности. Именно на это и направлен долгосрочный план», — сказал первый замгубернатора Кубани Игорь Галась.

План разработали для активизации социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района, ускорения инвестиционного роста, создания новых рабочих мест. А также для увеличения налоговых поступлений в бюджеты и роста доходов населения.

Согласно плану, к 2026 году объем базовых отраслей района должен составлять не менее 30,9 млрд рублей. К 2030 году объем должен быть не менее 40,6 млрд рублей.

Объем накопленных инвестиций в основной капитал планируют довести до уровня не менее 6,2 млрд рублей в 2026 году. К 2030 году он должен превысить 17 млрд рублей. Все это будет способствовать в том числе и росту доходов жителей муниципалитета. Планируется, что к 2030 году зарплата в районе должна достигать не менее 85% от средних показателей по региону.

В ближайшее время разработают «дорожные карты», позволяющие району реализовать все предусмотренные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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