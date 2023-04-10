Долги жителей Краснодарского края перед банками за год выросли на 16,3%

По этому показателю Краснодарский край занял 64-е место среди всех регионов России.

По данным исследования, на Кубани за год ссудная задолженность населения выросла на 16,3% и составила на 1 марта 2023 года на численность экономически активного населения 379 тыс. рублей. Доля просроченной задолженности населения перед банками составила 4,82%. Это на 0,2 п. п. ниже, чем год назад.

На первом месте по доле просроченных кредитов занял Севастополь. Там долги населения за год выросла на 19,5% — до 132 тыс. руб.

В тройку регионов с самой большой задолженностью вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Последние места заняли Карачаево-Черкесская республика, Северная Осетия — Алания и Ингушетия, пишет «Коммерсант-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) на 1 марта этого года, объем просроченных долгов на в Краснодарском крае вырос на 12% и составил 51 млрд рублей. По объему просроченной задолженности с долей 43% Кубань заняла первое место в ЮФО. В Ростовской области рост просроченной задолженности составил 7,6% или 31,1 млрд рублей. В Крыму — 34,7% или 3,1 млрд рублей.