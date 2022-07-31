Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога

Фото Алексея Лукиных и Жана Давидса

Огромный портрет Ван Гога нарисовали на высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря на территории курорта «Роза Хутор». Он занимает 1,6 тыс. кв. метров. Над созданием произведения работали 11 художников из команды Who Art Label.

Создатели утверждают, что это самый большой портрет Ван Гога в мире. Поэтому они подали заявки в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса.

Художники трудились над портретом три дня. Всего понадобилось 524 кг краски. Фоном для портрета стала картина Ван Гога «Звездная ночь».

«Нам понадобилось 524 килограмма краски. Специально для картины ее изготовили на одном из заводов в Ижевске. Краска должна была быть концентрированной, чтобы легче было перевозить и в то же время она должна была хорошо покрывать бетон, который впитывает ее. В итоге, все получилось. Сейчас погулять по «Звездной ночи» Ван Гога может каждый», — рассказала основатель компании Who Art Label Анна Петрусь.

Портрет не продержится на террассе пространства Food Street вечно. Однако благодаря стойкости краски, его можно будет наблюдать несколько месяцев, сообщили в команде Who Art Label.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», это событие приурочили ко дню памяти нидерландского художника, который проводят 29 июля.