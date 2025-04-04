Документальный фильм «Память» о Сталинградской битве показали студентам КГИК

На кинолектории в Краснодарском государственном институте культуры прошел показ документального фильма Григория Чухрая «Память».

Режиссер хотел снять игровое кино о жизни военного города. Но выяснилось, что в Европе мало кто знает, что такое Сталинград. Поэтому Чухрай изменил жанр своей работы и создал документальный фильм.

Студенты смогли окунуться в историю одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы.

«Я увидела жуткие кадры. Не часто такое смотрю вообще. Фильм тронул. Тяжело видеть, что людям приходилось переживать в то время», — поделилась студентка первого курса КГИК Кристина Игнатенко.

Для создания киноленты «Память» режиссер просмотрел ни одну сотню метров кинохроники военных лет. Однако этих кадров не хватило, и большую часть — около 60% — пришлось доснимать. В основном это были опросы и интервью.

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