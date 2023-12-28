Документ о проекте «наземки» в Краснодаре Мишустин может подписать в 2023 году

Концепцию наземного метро презентовали в Краснодаре семь лет назад — в 2016 году.

В ноябре этого года Правительство РФ поручило Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития до 1 декабря проработать параметры реализации проектов по развитию городского ж/д транспорта до 2030 года.

«После долгих мытарств, переписок с федеральными ведомствами, которые перекладывали ответственность друг на друга, сегодня вопрос финансирования проекта буквально лежит на столе у Мишустина», — написал координатор краснодарского движения «Городские решения» Мирослав Валькович в Telegram.

Минтранс РФ разработал проект распоряжения, предусматривающий внесение изменений в перечень самоокупаемых инвестиционных проектов. Он предусматривает утверждение паспортов инвестиционных проектов «Развитие внутригородских железнодорожных перевозок в Краснодарской агломерации» (I этап). К реализации инвестиционного проекта планируют приступить к 2024 году.

«Таким образом, мы буквально со дня на день ждем подписания этого распоряжения. Если оно состоится, то проект будет реализовываться в рамках инвестпрограммы РЖД за средства ФНБ. И тут начинается новая глава —подключение региональных и муниципальных органов власти, общественности для качественной реализации проекта в интересах горожан», — написал Валькович.

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