Доходы бюджета Краснодарского края достигли 422,2 млрд рублей

Отчет об исполнении бюджета Кубани за 2022 год приняли на 19-й сессии ЗСК.

«Прошлый год стал временем масштабных санкций и серьезных испытаний для экономики региона, но мы обеспечили стабильность финансовой системы. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева разработали меры поддержки для приоритетных отраслей и добились существенного роста основных бюджетных показателей. В результате доходы бюджета края достигли 422,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — 311,5 млрд рублей — это на 13,7% больше, чем в 2021 году», — отметил министр финансов Александр Кнышов.

Министр добавил, что расходы бюджета составили 412,5 млрд рублей. Большую часть расходов — 279,7 млрд рублей направили на развитие социальной сферы. Все выплаты обеспечили в полном объеме, а социальные пособия проиндексировали.

Свыше 56 млрд рублей направили на финансирование нацпроектов с ростом в 1,6 раза к 2021 году. Самый значительный прирост отметили в проектах: «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги».

По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева в прошлом году в крае построили свыше 70 социальных объектов, в том числе 10 детских садов, 16 школ и 13 центров единоборств. Объем межбюджетных трансфертов превысил 138 млрд рублей с ростом в 31,6%. Из этих средств муниципалитетам направили 133,1 млрд рублей. Общий муниципальный долг за 2022 года снизили в 1,4 раза — до 7,9 млрд рублей. Объем госдолга Кубани на 1 января 2023 года оценили в 112,6 млрд рублей.

Александр Кнышов подчеркнул, что в прошлом году была обеспечена стабильность финансовой системы и созданы условия для ее поддержки в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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