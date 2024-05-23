Дочь Галицкого заняла 15 место в рейтинге богатейших наследников РФ

Рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes опубликовали 23 мая. В списке представлены 20 из 125 семей, где на каждого наследника приходится не менее 2,8 млрд долларов.

В общей сложности в семьях из списка богатейших 46 наследников. Дочь краснодарского бизнесмена и мецената, основателя торговой сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого Полина заняла 15 место в рейтинге. Ее наследство оценивается в 3,3 млрд долларов.

С прошлого года Полина Галицкая потеряла одну строчку в рейтинге — в 2023 году она находилась на 14 месте. На сей раз она уступила наследникам Владимира Потанина, доля каждого из которых оценивается в 3,4 млрд долларов. На строчку ниже Полины Галицкой находится наследник Александра Пумпянского Дмитрий. Его состояние оценивается в 3,3 млрд долларов.

Дочь Сергея Галицкого — выпускница экономического факультета КУбГУ. На старших курсах принимала участие в совещаниях в «Магните» и вникала в семейный бизнес. Однако позднее отец решил, что не хочет для дочки судьбы бизнес-леди.

«Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери», — цитирует Галицкого Forbes.

При этом Полина, по словам составителей рейтинга, в течение года была владельцем 50% фитнес-центра «Сайклклаб» в Краснодаре. Он открылся летом 2018 года был ликвидирован через год. Также сообщается, что Сергей Галицкий планирует оставить своей дочери ограниченное количество денег.

Возглавил рейтинг Юсуф Алекперов, сын основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Его наследство оценивается в 28,6 млрд долларов. На 20 месте — наследник совладельца «Евраза» Александра Фролова. Его наследство — порядка 2,8 млрд долларов.

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