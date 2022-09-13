«Добрый» — и точка: наследник McDonald’s будет продавать отечественный аналог Coca-cola

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Напиток вернется в рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». Его будет поставлять российский бренд «Добрый»

С 15 сентября постепенно в заведениях сети «Вкусно — и точка» возобновится порционная продажа замены Coca-cola. Напитки с известными вкусами будут поставляться под брендом «Добрый». Они будут доступны к заказу в прежних объемах — 0,25, 0,4 и 0,5 л. В течение сентября напитки поставят во все заведения сети в России.

Американская сеть фастфуда McDonald’s в марте приостановила свою деятельность в России. Позже компания вовсе решила уйти с рынка и продать бизнес. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом «Вкусно — и точка», сообщает РИА «Новости».

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