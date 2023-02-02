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Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации на Украине

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dobrovoltsy-iz-turtsii-pribyli-v-zaporozhe-dlya-uchastiya-v-spetsoperatsii-na-ukraine
Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации на Украине
Фото AP/TASS

Добровольцы из Турции приступили к прохождению боевой подготовки в батальоне имени Судоплатова.

Один из бойцов с позывным Кузон рассказал, что несколько лет учился в одном из московских вузов, хорошо знаком с русской культурой и завел в России много друзей.

«Приехал из Турции вместе с друзьями. Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — сказал он.

Он также рассказал, что служил в армии в Турции, но не участвовал в вооруженных конфликтах. Говоря о своем отношении к конфликтам в Сирии и на Украине, он сказал, что США спонсируют террористов.

«Все знают, что террористов спонсируют США, не украинцев или сирийцев, а именно террористов они спонсируют, чтобы везде был бардак. Они на этом зарабатывают и то же самое делают здесь», — сказал он.

Другой доброволец из Турции с позывным Лаз также отметил схожесть ситуаций на Ближнем Востоке и Украине.

«Мы сегодня против империалистов и нацистов. И эту войну Россия выиграет в любом случае», — уверен боец.

Он рассказал, что в полку его приняли хорошо, а родные поддерживают его решение стать добровольцем. Также по его словам, многие его друзья также готовы принять участие в СВО, сообщает РИА «Новости».

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