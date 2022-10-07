Добровольцы из Краснодара прибыли в ДНР для участия в спецоперации

Видео канала «Кубань 24»

Кубанцы Евгений и Максим поделились, почему приняли решение отправиться на передовую.

— Давали клятву. Друзья уходят, мы сидеть не можем. Я не смог просто остаться в своем населенном пункте. Мне даже просто неприятно стало в душе, почему они смогли пойти, а я бы не смог.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в спецоперации.