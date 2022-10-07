Добровольцы из Краснодара прибыли в ДНР для участия в спецоперации
Политика
07.10.2022 08:32
Кубанцы Евгений и Максим поделились, почему приняли решение отправиться на передовую.
— Давали клятву. Друзья уходят, мы сидеть не можем. Я не смог просто остаться в своем населенном пункте. Мне даже просто неприятно стало в душе, почему они смогли пойти, а я бы не смог.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в спецоперации.
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