«Доброелка»: первоклассник Артем попросил у Деда Мороза игрушечный арбалет
Общество
01.12.2023 12:38
Артем Бакастов называет свои слуховые аппараты вторыми ушами — мальчик в этом году пошел в первый класс, и они помогают ему в учебе.
Учиться мальчику нравится, но он с нетерпением ждет новогодних каникул, а особенно подарков. В письме Деду Морозу Артем написал, что в этом году он себя хорошо вел, слушался родителей, учился прилежно, поэтому был бы очень счастлив, если б зимний волшебник подарил ему арбалет.
Исполнить маленькую мечту Артема Бакастова и других ребят, можно на сайте Доброелка.рф.
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