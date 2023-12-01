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«Доброелка»: первоклассник Артем попросил у Деда Мороза игрушечный арбалет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dobroelka-pervoklassnik-artem-poprosil-u-deda-moroza-igrushechnyj-arbalet
«Доброелка»: первоклассник Артем попросил у Деда Мороза игрушечный арбалет
«Доброелка»: первоклассник Артем попросил у Деда Мороза игрушечный арбалет

Артем Бакастов называет свои слуховые аппараты вторыми ушами — мальчик в этом году пошел в первый класс, и они помогают ему в учебе.

Учиться мальчику нравится, но он с нетерпением ждет новогодних каникул, а особенно подарков.  В письме Деду Морозу Артем написал, что в этом году он себя хорошо вел, слушался родителей, учился прилежно, поэтому был бы очень счастлив, если б зимний волшебник подарил ему арбалет.

Исполнить маленькую мечту Артема Бакастова и других ребят, можно на сайте Доброелка.рф.

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