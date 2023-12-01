«Доброелка»: первоклассник Артем попросил у Деда Мороза игрушечный арбалет

Артем Бакастов называет свои слуховые аппараты вторыми ушами — мальчик в этом году пошел в первый класс, и они помогают ему в учебе.

Учиться мальчику нравится, но он с нетерпением ждет новогодних каникул, а особенно подарков. В письме Деду Морозу Артем написал, что в этом году он себя хорошо вел, слушался родителей, учился прилежно, поэтому был бы очень счастлив, если б зимний волшебник подарил ему арбалет.

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