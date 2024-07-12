«Добро Фест» пройдет 13 июля на Арбате в Краснодаре

Организаторы посвятили добровольческий фестиваль взаимопомощи, волонтерству и поддержке.

В рамках мероприятия на пешеходной части улицы Чапаева — между Красноармейской и Рашпилевской будут работать тематические площадки, на которых можно будет помочь другим людям.

Так, на площадке «Эковолонтерство» можно будет создать уникальную одежду или превратить старые джинсы в новые. На стенде «Волонтеры культуры» посетители смогут изготовить сувениры и поделки, а также отреставрировать книги. На площадке «Волонтеры медики» расскажут об оказании доврачебной помощи. На территории штаба «Мы Вместе» можно будет изготовить маскировочную сеть или написать письмо участникам СВО.

«Добро Фест» будет работать в субботу с 18:00 до 21:00. Мероприятие может посетить каждый желающий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: курсанты летного училища посетят астрофестиваль «Дотянуться до звезд» в Армавире. Межрегиональный астрономический фестиваль «Дотянуться до звезд» пройдет 16-18 августа в поселке Заветном.