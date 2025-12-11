До пяти лет заключения грозит жителю Новокубанска за шутку о минировании школы

Расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении местного жителя завершил следственный отдел ОМВД России по Новокубанскому району.

По данным следствия, 42-летний мужчина в шутку сообщил своей знакомой ложную информацию об угрозе зданию одной из школ в Новокубанске. Женщина поверила и обратилась в органы внутренних дел. На место прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Минирование не подтвердилось.

На время предварительного следствия подозреваемого отправили в СИЗО. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

