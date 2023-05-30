До окончания голосования по благоустройству зеленых зон в Краснодарском крае остался 1 день

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон в Краснодарском крае для благоустройства в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало 15 апреля. Оно завершится 31 мая.

Например, в Краснодаре на голосование выдвинуты шесть объектов. В нем приняли участие уже почти 90 тыс. человек.

По количеству голосов лидирует сквер имени Гатова на пересечении улиц Селезнева и Стасова — его выбрали уже 41 тыс. 731 человек. Сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом на втором месте — 19 тыс. 219 человек. Сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне набрал 12 тыс. 787 голосов.

За бульвар имени Кирилла Россинского в поселке Краснодарском проголосовали 6 тыс. 911 человек, за общественную территорию на улице Зиповской 4/4 — 5 тыс. 901 человек.

Меньше всего голосов набрал сквер имени Валерия Самойленко на пересечении улиц Постовой и Седина — за него отдали голоса 2 тыс. 746 человек.

Проголосовать за общественную территорию для благоустройства может каждый желающий на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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