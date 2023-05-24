До окончания голосования по благоустройству зеленых зон в Краснодарском крае осталось 7 дней

Рейтинговое онлайн-голосование по выбору зеленых зон для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году продлится до 31 мая.

Например, в Краснодаре на голосование выдвинуты шесть объектов. В нем приняли участие уже почти 80 тыс. человек.

Лидирует по числу голосов сквер имени Гатова на пересечении улиц Селезнева и Стасова — за него проголосовали уже 36 тыс. 252 человека. На втором месте сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом — 16 тыс. 440 человек. За сквер имени З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне проголосовали 12 тыс. 575 человек.

Бульвар имени Кирилла Россинского в поселке Краснодарском набрал 6 тыс. 598 голосов, а территория на улице Зиповской 4/4 — 5 тыс. 459 голосов.

Меньше всего голосов — у сквера имени Валерия Самойленко: за территорию на пересечении улиц Постовой и Седина отдали голоса всего 2 тыс. 564 человека.

Проголосовать за общественную территорию для благоустройства может каждый желающий на сайте 23.gorodsreda.ru или через портал «Госуслуг».

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