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До ноября ограничат движение на улице Уральской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-noyabrya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-uralskoj-v-krasnodare
До ноября ограничат движение на улице Уральской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные ограничения для транспорта на улице Уральской между Лизы Чайкиной и Дежнева введут с 15 июля для реконструкции канализационного коллектора. Всего заменят свыше 1 км сети.

Для проведения работ на улице Уральской частично ограничат движение между домами № 116 и 130 — по одной полосе в каждую сторону.

Ограничения будут действовать до 1 ноября. Водителей попросили учитывать это при планировании маршрутов через Уральскую и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: до 20 августа в Краснодаре ограничат движение на углу улиц Северной и Тургенева. Движение транспорта в центре города ограничат с 15 июля для строительства нового водопровода.

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