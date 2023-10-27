До конца осени в Краснодаре на маршруты выйдут 29 новых троллейбусов

За этот год городской парк троллейбусов пополнится на 60 единиц — 31 уже получили.

Часть троллейбусов с увеличенным автономным запасом хода сейчас работают на маршруте № 4. Новые автобусы без автономного хода обновят подвижной состав маршрутов № 7 и № 20.

«Современные троллейбусы позволяют продлевать существующие маршруты и создавать новые. Таким образом, жители, в том числе маломобильные, могут с комфортом добираться из одного района в другой», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Новый троллейбусы обеспечены системами учета пассажиров, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и понижения уровня пола со стороны входа, а также кондиционерами и системой «Говорящий город».

Когда поступят оставшиеся 29 единиц, их планируют запустить на новый маршрут № 11 — он пройдет от ж/д вокзала «Краснодар-1» до Восточно-Кругликовского микрорайона. Протяженность маршрута — почти 28 км, из них 10 км троллейбус будет ехать на автономном ходу.

Маршрут пройдет по улицам Мира, Октябрьской, Северной, Школьной, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы, Героев-Разведчиков, Яцкова и Домбайской в прямом и обратном направлениях, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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