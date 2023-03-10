До конца месяца заасфальтируют одну полосу на улице Зиповской в Краснодаре

В настоящее время на улице Зиповской реконструируют инженерные сети и канализацию. Завершить работы и уложить асфальт на одой из полос планируют до конца марта.

К апрелю планируют начать работы на оставшейся часть дороги. На время реконструкции ее временно закроют для автомобилистов. Сейчас готовность улицы Зиповской составляет 23%.

Средства на реконструкцию Зиповской направили из регионального бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В рамках реконструкции обустроят четырехполосную асфальтобетонную дорогу шириной 14 м. По обеим сторонам проезжей части оборудуют тротуары шириной 3 м и велодорожки шириной 1,5 м. Также предусмотрено проведение освещения по всему периметру дороги и переустройство инженерных сетей.

Помимо этого на участке от улицы Байбакова до Московской оборудуют дополнительный пешеходный переход и дообустроят искусственными неровностями уже существующий. Также установят два дополнительных остановочных пункта. По обеим сторонам проезжей части оборудуют дополнительные парковочные места и переустроят светофор на пересечении улиц Московской и Зиповской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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