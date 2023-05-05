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До конца мая прочистят ливневку на 16 участках улиц Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-maya-prochistyat-livnevku-na-16-uchastkah-ulits-krasnodara
До конца мая прочистят ливневку на 16 участках улиц Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специалисты уберут ил и воду в коллекторах диаметром от 10 до 200 см.

Ливневые канализации прочистят на Ставропольской, Горького, Ивана Сусанина, пересечении Герцена и Рылеева, Тургенева, Рашпилевской, Стасова, Бургасской, Гудимы, пересечении Уссурийской и Яснополянской, МОПР, Садовой, Зиповской, Щорса, Карасунской, а также пересечении Станкостроительной и Захарова.

Всего с начала года специалисты МКУ «ЦМДДТ» прочистили трубы общей протяженностью свыше 41 км, обследовали и очистили больше 2 тыс. колодцев, откачали 2 тыс. куб. м воды, а также вывезли почти 190 куб. м ила.

Всю информацию о выполненных работах по содержанию и очистке сетей городской ливневой канализации можно найти в специальном разделе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: более 1,6 тыс. дождевых колодцев прочистили с начала года в Краснодаре.

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