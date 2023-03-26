Более 1,6 тыс. дождевых колодцев прочистили с начала года в Краснодаре
Общество
26.03.2023 17:36
За первые три месяца 2023 года в столице Кубани обследовали и прочистили более 22 км ливневых коллекторов.
Из ливневой достали более 100 куб. м ила и откачали почти 1 тыс. куб. м воды. Всего прочистили с начала года 1,6 тыс. дождевых колодцев.
В апреле будут чистить ливневки на 11 улицах. В том числе на улицах Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева на в микрорайоне, Гидростроителей, а также на улицах Ставропольской, Ленина, Тургенева, Зиповской, Садовой и других.
Всего с 2019 года в Краснодаре прочистили около 22 тыс. колодцев, а также более 573 км ливневок. Вывезли 3 тыс. куб. м ила и откачали около 25,5 тыс. куб. м дождевой воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре установили новый насос для ливневки в Музыкальном микрорайоне.
Популярные новости
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края