Более 1,6 тыс. дождевых колодцев прочистили с начала года в Краснодаре

За первые три месяца 2023 года в столице Кубани обследовали и прочистили более 22 км ливневых коллекторов.

Из ливневой достали более 100 куб. м ила и откачали почти 1 тыс. куб. м воды. Всего прочистили с начала года 1,6 тыс. дождевых колодцев.

В апреле будут чистить ливневки на 11 улицах. В том числе на улицах Игнатова, Трудовой Славы, Дмитрия Благоева на в микрорайоне, Гидростроителей, а также на улицах Ставропольской, Ленина, Тургенева, Зиповской, Садовой и других.

Всего с 2019 года в Краснодаре прочистили около 22 тыс. колодцев, а также более 573 км ливневок. Вывезли 3 тыс. куб. м ила и откачали около 25,5 тыс. куб. м дождевой воды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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