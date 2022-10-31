До конца года в Краснодаре по заявкам от жителей благоустроят 18 территорий

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В 2022 году жители краевой столицы подали в мэрию Краснодара 24 инициативных проекта. Из них одобрили 18 на общую сумму 23,3 млн рублей.

Шесть проектов уже завершили, остальные планируют реализовать до конца года. И. о. главы Краснодара Максим Слюсарев предложил увеличить в будущем объем финансирования, чтобы воплотить максимальное число инициатив горожан.

«Важный аспект нашей деятельности — это инициативные проекты. Это эффективный механизм, который позволяет жителям реализовать свое право на участие в местном самоуправлении. Воплотить в жизнь важные инициативы и решить проблемы конкретных территорий города. Жители у нас активные, поэтому в перспективе необходимо наращивать объемы финансирования для возможности реализации еще большего числа подобных проектов», — сказал Слюсарев.

По словам директора департамента внутренней политики Станислава Харьковского, в текущем году на реализацию инициативных проектов город направил 25 млн рублей. В следующем году на эти цели запланировали 45 млн рублей.

Благоустройство уже завершили на улице Алма-Атинской. Там привели в порядок участок после сноса аварийного дома. Уложили резиновое покрытие, установили спортивные тренажеры, детское игровое оборудование и лавочки. В парке имени 30-летия Победы отремонтировали плитку вдоль набережной. В Городском саду установили новые лавочки и урны, в парке «Солнечный Остров» уложили асфальт и плитку для центральной клумбы. Кроме того, в парке «Старая Кубань» освежили покрытие тротуара. В сквере «Старокорсунский» установили тротуары, новые лавочки и обустроили велопарковку.

Продолжается обустройство и ремонт тротуаров на улице Дежнева, Лучезарной, на участке улицы Комарова. Также идет грейдирование и подсыпка дороги на улице Ильской в поселке Пригородном. Вблизи памятника «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора» устанавливают звуковое оборудование и освещение. В Чистяковской роще ремонтируют фотозону «Свадебный мост». В Городском саду обустраивают площадку для занятий воркаутом. В парке «Солнечный Остров» ремонтируют асфальтовое покрытие тротуара и меняют лавочки и урны. Кроме того, в районе Западного обхода на улице Придорожной на участке от Поливной до ЖК «Казанский» строится тротуар. На Платановом бульваре ремонтируют фонтан. Возле Музыкального театра ТО «Премьера» благоустраивают сквер «Антракт». Также обустраивают освещение на улице Поливной от Березовой до Колосистой и по Колосистой от Поливной до Рябиновой.

Сейчас на согласовании находится проект благоустройства парка имени 30-летия Победы. При положительном решении до конца года могут реализовать на один проект больше запланированного, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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