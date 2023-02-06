До конца года по нацпроекту реконструируют сквер в Апшеронском районе

Общественную территорию в поселке Ерик приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В сквере имеются прогулочные дорожки и футбольное поле. Также есть спортивная и детская площадки, однако оборудование на них устарело.

«Главной задачей проекта было создание визуально привлекательного, комфортного пространства для жителей поселка. Территория сквера не велика, но позволяет, сохраняя существующее планировочное решение, разбить ее на три активных зоны», — сказал врио министра ТЖК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В сквере планируют создать зону для отдыха и проведения общественных мероприятий, пространство для детей с двумя площадками, а также зону для занятия спортом. Там разместят поле для футбола и баскетбола, а также уличные тренажеры.

По всей территории сквера планируют проложить пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Вдоль дорожек обустроят освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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