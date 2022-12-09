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До конца года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Сочи получит новые автобусы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-goda-po-natsproektu-bezopasnye-kachestvennye-dorogi-sochi-poluchit-novye-avtobusy
До конца года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Сочи получит новые автобусы
Фото unsplash.com

Всего 141 автобус направят в Сочи, Астрахань и Курск. Весь транспорт российского производства — Volgabus 5270, «ЛиАЗ-529267» (Citymax 12), «НефАЗ-5299-0000040-57.

Об этом 9 декабря сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что для решения проблемы заторов недостаточно только расширять дороги. Необходимо создавать условия, чтобы россияне выбирали общественный транспорт.

«Поэтому он должен следовать по логичному маршруту, быть современным, комфортным как для мам с колясками, так и для маломобильных пассажиров. Нацпроект как раз направлен на то, чтобы сделать современный общественный транспорт доступным для всех граждан», — сказал Хуснуллин.

С начала года 189 автобусов и 23 троллейбуса уже направили в Улан-Удэ, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Астрахань, Брянск, Новосибирск, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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