До конца года еще два поезда Москва — Сочи станут двухэтажными

К концу текущего года российские железные дороги получат 266 новых пассажирских вагонов — 87 двухэтажных и 179 одноэтажных.

Благодаря новым поставкам РЖД увеличит количество двухэтажных поездов на 23 маршрутах до 33 пар. Планируется, что двухэтажными до конца года станут поезда № 43/44 Москва — Имеретинский курорт и № 101/102 «Премиум» Адлер — Москва.

Поставки одноэтажных вагонов позволят обновить составы фирменных поездов: № 59/60 Новокузнецк — Кисловодск, № 29/30 «Премиум» Новороссийск — Москва, №97/98 Тында — Кисловодск и ряда других, сообщает пресс-служба РЖД.

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