Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

До конца года еще два поезда Москва — Сочи станут двухэтажными

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-goda-eshhe-dva-poezda-moskva-sochi-stanut-dvuhetazhnymi
До конца года еще два поезда Москва — Сочи станут двухэтажными
Фото пресс-службы администрации Сочи

К концу текущего года российские железные дороги получат 266 новых пассажирских вагонов — 87 двухэтажных и 179 одноэтажных.

Благодаря новым поставкам РЖД увеличит количество двухэтажных поездов на 23 маршрутах до 33 пар. Планируется, что двухэтажными до конца года станут поезда № 43/44 Москва — Имеретинский курорт и № 101/102 «Премиум» Адлер — Москва.

Поставки одноэтажных вагонов позволят обновить составы фирменных поездов: № 59/60 Новокузнецк — Кисловодск, № 29/30 «Премиум» Новороссийск — Москва, №97/98 Тында — Кисловодск и ряда других, сообщает пресс-служба РЖД.

Читайте также: с 1 сентября в поездах изменят правила для пассажиров: что важно знать?

Статьи
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях