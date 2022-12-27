До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
Общество
27.12.2022 08:35
Число сгорающих в атмосфере метеоров в первом в 2023 году звездопаде Квадрантиды может достигнуть 110 в час.
По данным Московского планетария, метеорный поток Квадрантиды, действующий с 28 декабря по 12 января, достигнет максимальной активности в ночь на 4 января.
По прогнозам Международной метеорной организации, при ясной погоде можно будет наблюдать до двух «падающих звезд» в минуту.
«Условия наблюдения Квадрантид в 2023 году неблагоприятны. Луна будет стремиться к полнолунию (7.01) и существенно помешает наблюдению метеоров», — цитирует сообщение планетария ТАСС.
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