До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января

Число сгорающих в атмосфере метеоров в первом в 2023 году звездопаде Квадрантиды может достигнуть 110 в час.

По данным Московского планетария, метеорный поток Квадрантиды, действующий с 28 декабря по 12 января, достигнет максимальной активности в ночь на 4 января.

По прогнозам Международной метеорной организации, при ясной погоде можно будет наблюдать до двух «падающих звезд» в минуту.

«Условия наблюдения Квадрантид в 2023 году неблагоприятны. Луна будет стремиться к полнолунию (7.01) и существенно помешает наблюдению метеоров», — цитирует сообщение планетария ТАСС.

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